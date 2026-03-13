Kaila Devi Mela 2026: कैलादेवी मेले में आज से भंडारे शुरू, लेकिन गैस सिलेंडर की किल्लत ने बढ़ाई आयोजकों की टेंशन

हिण्डौन क्षेत्र के सभी भंडारों में लगभग 700 सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है। जिसकी आपूर्ति क्षेत्र की रसोई गैस एजेंसियों से होती थी।बयाना मार्ग पर लगने वाले एक भंडारे में ही तीन दिन में रसोई गैस के करीब 90 से 100 सिलेंडर की खपत होती है। शहर के गैस वितरक ने बताया कि प्रति वर्ष भण्डारों में उनके यहां से 200 सिलेण्डर जाते थे। अन्य शहरी व ग्रामीण एजेंसियों से भी भण्डारों के लिए रसोई गैस की आपूर्ति दी जाती थी। इस बार किल्लत के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है।