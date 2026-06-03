IT Stocks Crash: 3 दिन की तेजी के बाद आज क्रैश हुए आईटी शेयर, TCS 9% टूटा, क्यों हो रही है बिकवाली?

दिलचस्प बात यह है कि यह गिरावट ऐसे समय आई है जब आईटी इंडेक्स पिछले तीन कारोबारी दिनों में करीब 7 फीसदी चढ़ चुका था। बाजार के जानकारों का मानना है कि हाल की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली को बेहतर विकल्प समझा और यही दबाव शेयरों पर भारी पड़ गया। पिछले कुछ दिनों में आईटी शेयरों में खरीदारी की एक वजह यह भी थी कि कई कंपनियों के वैल्यूएशन लंबे समय के औसत स्तर के आसपास या उससे नीचे पहुंच गए थे। कमजोर रुपये और AI को लेकर सकारात्मक चर्चाओं ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया था। लेकिन बाजार की असली चिंता अब भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वहां की टेक्नोलॉजी खर्च की रफ्तार ही बनी हुई है।