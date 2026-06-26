Post Office RD: हर महीने 10,000 रुपये आरडी में जमा करें, तो 10 साल बाद कितना मिलेगा रिटर्न? समझिए कैलकुलेशन

एसबीआई में भी आरडी खाता 100 रुपये महीने जमा करने से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर लगातार 6 किस्तें जमा नहीं की जाती हैं, तो बैंक खाता समय से पहले बंद कर सकता है और उपलब्ध राशि निवेशक को लौटा दी जाती है। बैंक के नियमों के मुताबिक पांच साल तक की अवधि वाले आरडी खाते में किस्त देर से जमा करने पर हर 100 रुपये पर प्रति माह 1.50 रुपये का जुर्माना लगता है। वहीं पांच साल से अधिक अवधि वाली आरडी में यह शुल्क 2 रुपये प्रति 100 रुपये प्रति माह है। हालांकि, कुल पेनल्टी खाते पर मिलने वाले ब्याज से ज्यादा नहीं हो सकती।