Investment Tips: 3 महीने से लेकर 1 साल के लिए लगाना है पैसा? ये 3 ऑप्शन दे सकते हैं अच्छा रिटर्न

शॉर्ट-टर्म एफडी बैंक द्वारा 7 दिनों से 12 महीनों तक के निवेश के लिए ऑफर की जाती है। इसमें निवेश के समय ही ब्याज दर तय हो जाती है और मैच्योरिटी पर मूलधन के साथ ब्याज वापस मिलता है। तीनों विकल्पों में केवल एफडी ही ऐसा साधन है जिसमें रिटर्न पूरी तरह गारंटीड होता है। हालांकि, मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ने पर बैंक पेनल्टी वसूल सकते हैं और ब्याज दर भी कम हो सकती है। यह विकल्प उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो निश्चित रिटर्न चाहते हैं और जिन्हें तय समय से पहले पैसे की जरूरत पड़ने की संभावना कम है।