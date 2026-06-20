Personal Loan पर कहां है सबसे कम ब्याज दर, 2,3,5 साल के लिए लें 5 लाख का कर्ज तो कितने की बनेगी EMI?

Personal Loan Interest Rates: शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए अक्सर लोग पर्सनल लोन लेना पसंद करते हैं। इनमें मेडिकल इमरजेंसी, होम रिनोवेशन, ट्रेवल खर्च और दूसरे कर्ज चुकाने जैसी जरूरतें शामिल हैं। आजकल ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी ऑफर करते हैं। सिर्फ एक क्लिक में पैसा अकाउंट में आ जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी भी छोटी जरूरत के लिए पर्सनल लोन ले लें। यह क्रेडिट कार्ड लोन के बाद सबसे अधिक ब्याज दर वाला लोन होता है। ऐसे में जब कोई दूसरा विकल्प न दिखे, तब ही पर्सनल लोन लेना चाहिए। साथ ही पर्सनल लोन लेते समय विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों और प्रोसेसिंग फीस की तुलना कर लें।