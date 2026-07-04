Upcomimg IPO: लिस्टिंग से पहले ही 45% का मुनाफा, अगले हफ्ते इन 4 आईपीओ में पैसा लगाने का मिलेगा मौका, जानिए प्राइस बैंड और GMP

अगले हफ्ते आईसी इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ में भी पैसा लगाने का मौका मिलेगा। यह आईपीओ 3 जुलाई को खुला था और 7 जुलाई को बंद होगा। आईपीओ में प्राइस बैंड 94 से 99 रुपये है। आईपीओ में एक लॉट 1200 शेयरों का है। शनिवार को ग्रे मार्केट में यह शेयर 99 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 45 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह शेयर की लिस्टिंग 45 फीसदी के प्रीमियम के साथ 144 रुपये पर हो सकती है। यह आईपीओ अब तक 7.18 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। शेयरों की लिस्टिंग 10 जुलाई को हो सकती है।