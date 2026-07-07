Trent, National Standard और Aeroflex समेत ये शेयर करीब 10% टूटे, जानिए 1 हफ्ते में कितने गिर गए भाव

आज के कारोबारी सत्र में नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) का शेयर 10.00 फीसदी या 77.10 रुपये की भारी गिरावट के साथ 694.10 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,388.20 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का शेयर 20 अप्रैल 2026 को 1,519.95 रुपये के 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर था। जबकि आज गिरकर 694.10 रुपये के 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले एक सप्ताह में शेयर 45.45 फीसदी टूट चुका है, जबकि साल की शुरुआत (YTD) से इसमें 50.83 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।