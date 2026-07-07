7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Trent, National Standard और Aeroflex समेत ये शेयर करीब 10% टूटे, जानिए 1 हफ्ते में कितने गिर गए भाव

National Standard India Share Fall: ट्रेंट, नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), कृष्णा फॉसकेम, डिजिटाइड सॉल्यूशंस, KSH इंटरनेशनल और एयरोफ्लेक्स जैसे शेयर 8 से 11 फीसदी तक टूट चुके हैं। मार्केट की इस गिरावट के कारण एनएसई फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 07, 2026

NSE Share fall List

National Standard के शेयर में 10% की गिरावट आई है। (फोटो: AI)

Trent Share Price Fall: शेयर बाजार में मंगलवार की ट्रेडिंग के दौरान कई शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), कृष्णा फॉसकेम, डिजिटाइड सॉल्यूशंस, KSH इंटरनेशनल और एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर 8 फीसदी से 10 फीसदी तक टूट गए। इनमें नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) का शेयर 52 सप्ताह के नए निचले स्तर पर पहुंच गया।

ट्रेंट का शेयर 11% टूटा

वहीं, उम्मीद के मुताबिक रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होने से टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी Trent Limited के शेयर में सबसे ज्यादा 11 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इसका शेयर 395 रुपये की गिरावट के साथ 2,947 रुपये पर कारोबार करता दिखाई दिया। पिछले एक हफ्ते में शेयर में 10.38 की गिरावट आई है। यह गिरावट कंपनी द्वारा जून तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी करने के बाद आई, जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं थी।

नेशनल स्टैंडर्ड (National Standard India Share)

आज के कारोबारी सत्र में नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) का शेयर 10.00 फीसदी या 77.10 रुपये की भारी गिरावट के साथ 694.10 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,388.20 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का शेयर 20 अप्रैल 2026 को 1,519.95 रुपये के 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर था। जबकि आज गिरकर 694.10 रुपये के 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले एक सप्ताह में शेयर 45.45 फीसदी टूट चुका है, जबकि साल की शुरुआत (YTD) से इसमें 50.83 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

कृष्णा फॉसकेम (Krishana Phoschem Share)

कृष्णा फॉसकेम का शेयर 9.42 फीसदी की गिरावट के साथ 133.25 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। शेयर में 13.85 रुपये की गिरावट आई है। इससे कंपनी का मार्केट कैप 4,119.26 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 152.30 रुपये (3 जुलाई 2026) और 52 सप्ताह का निचला स्तर 82.39 रुपये (7 जुलाई 2025) है। पिछले एक सप्ताह में शेयर 3.16 फीसदी कमजोर हुआ है।

डिजिटाइड सॉल्यूशंस (Digitide Solutions Share)

डिजिटाइड सॉल्यूशंस का शेयर 9.24 फीसदी टूटकर 109.41 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। शेयर में 11.14 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,637.98 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 279.69 रुपये (23 जुलाई 2025) और निचला स्तर 69.90 रुपये (23 मार्च 2026) है। हालांकि, पिछले एक सप्ताह में इस शेयर में 29.39 फीसदी की तेजी आई है।

कंपनी का नामआज कितने रुपये की गिरावटएक सप्ताह का रिटर्नमार्केट कैप (₹ करोड़)
नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया)₹77.10-45.45%1,388.20
कृष्णा फॉसकेम₹13.85-3.16%4,119.26
डिजिटाइड सॉल्यूशंस₹11.14+29.39% 1,637.98
KSH इंटरनेशनल₹69.55-9.22%5,319.50
एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज₹40.25 -11.05%5,534.73
Source: NSE (दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर)

KSH इंटरनेशनल (KSH International Share)

KSH इंटरनेशनल का शेयर 8.11 फीसदी गिरकर 788.40 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। शेयर में 69.55 रुपये की गिरावट आई। इसके बाद कंपनी का मार्केट कैप 5,319.50 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 908.90 रुपये (16 जून 2026) और निचला स्तर 330.00 रुपये (1 फरवरी 2026) है। पिछले एक सप्ताह में शेयर 9.22 फीसदी और एक महीने में 4.33 फीसदी कमजोर हुआ है।

एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज (Aeroflex Industries Share)

आज के कारोबारी सत्र में एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर 8.77 फीसदी टूटकर 418.70 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। शेयर में 40.25 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इससे कंपनी का मार्केट कैप 5,534.73 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 521.90 रुपये (22 जून 2026) और 52 सप्ताह का निचला स्तर 158.00 रुपये (23 जनवरी 2026) है। पिछले एक सप्ताह में शेयर 11.5 फीसदी कमजोर हुआ है।

Atharva Polyplast और Sampark India के शेयर में लगा अपर सर्किट, उधर Kratikal Tech 42% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट

ये भी पढ़ें
Sampark India share

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 02:24 pm

Published on:

07 Jul 2026 02:24 pm

Hindi News / Business / Trent, National Standard और Aeroflex समेत ये शेयर करीब 10% टूटे, जानिए 1 हफ्ते में कितने गिर गए भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Atharva Polyplast और Sampark India के शेयर में लगा अपर सर्किट, उधर Kratikal Tech 42% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट

Sampark India share
कारोबार

Siemens, Solar Industries और Cummins India के शेयर 4% तक टूटे, जानिए 1 हफ्ते में कितने गिर गए भाव

Nifty Next-50 Share Losers List
कारोबार

Top Gainers Today: Titan, TCS और Tech Mahindra समेत इन शेयरों में आज दिख रही अच्छी खरीदारी, जानिए 1 हफ्ते और 1 महीने का रिटर्न

Tech Mahindra Share
कारोबार

Trent, LT और Coal India के शेयरों में दिखी भारी बिकवाली, जानिए 1 हफ्ते में कितने टूट गए ये स्टॉक्स

Nifty-50 Share Fall List
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी भी टूटी, देश के बड़े शहरों में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.