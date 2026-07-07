Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी भी टूटी, देश के बड़े शहरों में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today 7th July 2026: सोने की कीमत में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, मंगलवार सुबह दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1360 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1250 रुपये की गिरावट के साथ 1,33,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1030 रुपये की गिरावट के साथ 1,09,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
चांदी की घरेलू हाजिर कीमतों में आज मंगलवार को मामूली गिरावट देखने को मिली। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में 100 रुपये गिरकर 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ था।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,46,180
|₹1,34,000
|₹1,12,000
|मुंबई
|₹1,45,260
|₹1,33,150
|₹1,08,940
|दिल्ली
|₹1,45,410
|₹1,33,300
|₹1,09,090
|कोलकाता
|₹1,45,260
|₹1,33,150
|₹1,08,940
|बेंगलुरु
|₹1,45,260
|₹1,33,150
|₹1,08,940
|हैदराबाद
|₹1,45,260
|₹1,33,150
|₹1,08,940
|केरल
|₹1,45,260
|₹1,33,150
|₹1,08,940
|पुणे
|₹1,45,260
|₹1,33,150
|₹1,08,940
|वडोदरा
|₹1,45,310
|₹1,33,200
|₹1,08,990
|अहमदाबाद
|₹1,45,310
|₹1,33,200
|₹1,08,990
|जयपुर
|₹1,45,410
|₹1,33,300
|₹1,09,090
सोने की घरेलू वायदा कीमत में भी मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना 0.73 फीसदी या 1078 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,839 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी का भाव इस समय 1.33 फीसदी या 3,144 रुपये की गिरावट के साथ 2,32,955 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव कम हुआ है, इससे जहाजों की आवाजाही में तेजी आई है। क्रूड ऑयल की कीमतें भी 72 डॉलर के आस-पास बनी हुई हैं। इससे सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में कमजोर हुआ है। यही कारण है कि कीमतों में गिरावट देखी जा रही है।
सोने की वैश्विक कीमतों की बात करें, तो कॉमेक्स पर सोना 0.62 फीसदी या 25.70 डॉलर की गिरावट के साथ 4,141.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.85 फीसदी या 35.36 डॉलर की गिरावट के साथ 4129.87 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.46 फीसदी या 0.91 डॉलर गिरकर 61.42 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.69 फीसदी या 1.05 डॉलर की गिरावट के साथ 61 डॉलर प्रति औंस रह गया है।
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