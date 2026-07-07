7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Trent, LT और Coal India के शेयरों में दिखी भारी बिकवाली, जानिए 1 हफ्ते में कितने टूट गए ये स्टॉक्स

Larsen and Toubro Share Fall: निफ्टी-50 के शेयर लार्सन एंड टुब्रो में आज सुबह के कारोबार के दौरान 52.50 रुपये की गिरावट आई। इसके अलावा पिछले एक सप्ताह में शेयर 3.70 फीसदी कमजोर हुआ है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 07, 2026

Nifty-50 Share Fall List

Trent Share के शेयर में 9% की गिरावट आई। (फोटो: AI)

Trent Share Fall: भारतीय शेयर बाजार ने आज सुबह फ्लैट ओपनिंग की है। बीएसई सेंसेक्स ने 78,406 के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। वहीं एनएसई निफ्टी ने 24,464 के स्तर से शुरुआत की। दोनों ही एक्सचेंज में मामूली उतार-चढ़ाव दिखा। इसी बीच सुबह 9 बजकर 37 मिनट पर ट्रेंट के शेयर में 9 फीसदी की गिरावट दिखी। यह Nifty-50 के टॉप लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर दिखा। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया और हिंडाल्को में भी गिरावट देखने को मिली।

Nifty-50 के इन शेयरों में आई गिरावट

ट्रेंट लिमिटेड (Trent Share)

आज के शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान ट्रेंट लिमिटेड का शेयर करीब 9.06 फीसदी यानी 302.80 रुपये की गिरावट के साथ 3,041.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,62,422.56 करोड़ रुपये रह गया। अगर 52 हफ्तों के प्रदर्शन की बात करें तो शेयर ने 30 जून 2025 को 4,174.00 रुपये का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 30 मार्च 2026 को 2,183.67 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर दर्ज किया था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में कंपनी के शेयर में 7.21 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

लार्सन एंड टुब्रो (Larsen and Toubro Share)

शुरुआती कारोबार में लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) का शेयर करीब 1.30 फीसदी की गिरावट के साथ 3,988.50 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 5,48,915.94 करोड़ रुपये रह गया। 52 हफ्तों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शेयर ने 24 फरवरी 2026 को 4,440.00 रुपये का उच्च स्तर बनाया था, जबकि 23 मार्च 2026 को 3,288.10 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर 3.70 फीसदी कमजोर हुआ है।

कंपनी का नामशेयर में गिरावट (%)शेयर में गिरावट (₹)मार्केट कैप (करोड़ रुपये)
ट्रेंट लिमिटेड9.06%302.801,62,422.56
लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी)1.30%52.505,48,915.94
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल)0.88%3.753,08,326.47
कोल इंडिया0.87%3.752,63,888.03
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज0.67%6.602,18,789.97

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL Share)

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) का शेयर करीब 0.88 फीसदी की गिरावट के साथ 421.80 रुपये पर कारोबार करता दिखाई दिया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 3,08,326.47 करोड़ रुपये पर रह गया। 52 हफ्तों के प्रदर्शन की बात करें तो शेयर ने 6 मार्च 2026 को 473.45 रुपये का उच्च स्तर हासिल किया था, जबकि 28 अगस्त 2025 को 361.20 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर दर्ज किया था।

कोल इंडिया (Coal India Share)

कोल इंडिया का शेयर करीब 0.87 फीसदी की गिरावट के साथ 428.60 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 2,63,888.03 करोड़ रुपये रह गया। 52 हफ्तों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शेयर ने 30 अप्रैल 2026 को 491.25 रुपये का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 28 अगस्त 2025 को 368.65 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर बनाया था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 2.47 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज (Hindalco Share)

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 0.67 फीसदी की गिरावट के साथ 973.80 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 2,18,789.97 करोड़ रुपये रह गया। 52 हफ्तों के प्रदर्शन की बात करें तो शेयर ने 29 मई 2026 को 1,176.00 रुपये का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 12 अगस्त 2025 को 657.50 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर दर्ज किया था।

Reliance Infrastructure और Lexus Granito समेत इन 5 शेयरों में लगा 20% तक का लोअर सर्किट, जानिए 1 हफ्ते में कितने गिरे भाव

ये भी पढ़ें
NSE Share Hit Lower Circuit

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 10:54 am

Published on:

07 Jul 2026 10:54 am

Hindi News / Business / Trent, LT और Coal India के शेयरों में दिखी भारी बिकवाली, जानिए 1 हफ्ते में कितने टूट गए ये स्टॉक्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी भी टूटी, देश के बड़े शहरों में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

Donald Trump का एक बयान और बढ़ गए Crude Oil के दाम, जानिए आज देश में किस भाव बिक रहा पेट्रोल-डीजल

Petrol Diesel Price Update
कारोबार

Ratan Tata की भतीजी माया टाटा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, रिटेल ब्रांड वेस्टसाइड में अहम काम संभालेंगी

Maya Tata
राष्ट्रीय

Multibagger Stock: 435 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही Diamond Power के शेयर में लगा अपर सर्किट, 10% उछला स्टॉक

Diamond Power Infrastructure
कारोबार

Cholamandalam और IndusInd Bank समेत इन 6 शेयरों ने आज छुआ 52 वीक हाई लेवल, 1 महीने में दिया है 23% तक रिटर्न

Adani enterprises Share
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.