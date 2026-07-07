Trent, LT और Coal India के शेयरों में दिखी भारी बिकवाली, जानिए 1 हफ्ते में कितने टूट गए ये स्टॉक्स

आज के शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान ट्रेंट लिमिटेड का शेयर करीब 9.06 फीसदी यानी 302.80 रुपये की गिरावट के साथ 3,041.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,62,422.56 करोड़ रुपये रह गया। अगर 52 हफ्तों के प्रदर्शन की बात करें तो शेयर ने 30 जून 2025 को 4,174.00 रुपये का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 30 मार्च 2026 को 2,183.67 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर दर्ज किया था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में कंपनी के शेयर में 7.21 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।