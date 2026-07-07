Trent, LT और Coal India के शेयरों में दिखी भारी बिकवाली, जानिए 1 हफ्ते में कितने टूट गए ये स्टॉक्स

Trent Share के शेयर में 9% की गिरावट आई। (फोटो: AI)
Trent Share Fall: भारतीय शेयर बाजार ने आज सुबह फ्लैट ओपनिंग की है। बीएसई सेंसेक्स ने 78,406 के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। वहीं एनएसई निफ्टी ने 24,464 के स्तर से शुरुआत की। दोनों ही एक्सचेंज में मामूली उतार-चढ़ाव दिखा। इसी बीच सुबह 9 बजकर 37 मिनट पर ट्रेंट के शेयर में 9 फीसदी की गिरावट दिखी। यह Nifty-50 के टॉप लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर दिखा। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया और हिंडाल्को में भी गिरावट देखने को मिली।
आज के शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान ट्रेंट लिमिटेड का शेयर करीब 9.06 फीसदी यानी 302.80 रुपये की गिरावट के साथ 3,041.00 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,62,422.56 करोड़ रुपये रह गया। अगर 52 हफ्तों के प्रदर्शन की बात करें तो शेयर ने 30 जून 2025 को 4,174.00 रुपये का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 30 मार्च 2026 को 2,183.67 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर दर्ज किया था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में कंपनी के शेयर में 7.21 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
शुरुआती कारोबार में लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) का शेयर करीब 1.30 फीसदी की गिरावट के साथ 3,988.50 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 5,48,915.94 करोड़ रुपये रह गया। 52 हफ्तों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शेयर ने 24 फरवरी 2026 को 4,440.00 रुपये का उच्च स्तर बनाया था, जबकि 23 मार्च 2026 को 3,288.10 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर 3.70 फीसदी कमजोर हुआ है।
|कंपनी का नाम
|शेयर में गिरावट (%)
|शेयर में गिरावट (₹)
|मार्केट कैप (करोड़ रुपये)
|ट्रेंट लिमिटेड
|9.06%
|302.80
|1,62,422.56
|लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी)
|1.30%
|52.50
|5,48,915.94
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल)
|0.88%
|3.75
|3,08,326.47
|कोल इंडिया
|0.87%
|3.75
|2,63,888.03
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|0.67%
|6.60
|2,18,789.97
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) का शेयर करीब 0.88 फीसदी की गिरावट के साथ 421.80 रुपये पर कारोबार करता दिखाई दिया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 3,08,326.47 करोड़ रुपये पर रह गया। 52 हफ्तों के प्रदर्शन की बात करें तो शेयर ने 6 मार्च 2026 को 473.45 रुपये का उच्च स्तर हासिल किया था, जबकि 28 अगस्त 2025 को 361.20 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर दर्ज किया था।
कोल इंडिया का शेयर करीब 0.87 फीसदी की गिरावट के साथ 428.60 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 2,63,888.03 करोड़ रुपये रह गया। 52 हफ्तों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शेयर ने 30 अप्रैल 2026 को 491.25 रुपये का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 28 अगस्त 2025 को 368.65 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर बनाया था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 2.47 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 0.67 फीसदी की गिरावट के साथ 973.80 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 2,18,789.97 करोड़ रुपये रह गया। 52 हफ्तों के प्रदर्शन की बात करें तो शेयर ने 29 मई 2026 को 1,176.00 रुपये का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 12 अगस्त 2025 को 657.50 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर दर्ज किया था।
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