Reliance Infrastructure और Lexus Granito समेत इन 5 शेयरों में लगा 20% तक का लोअर सर्किट, जानिए 1 हफ्ते में कितने गिरे भाव

Lexus Granito India के शेयर में लोअर सर्किट लगा। (फोटो: AI)
Sonu Infratech Share Fall: भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त लेकर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 521 अंक की बढ़त लेकर 78,285 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी-50 159 अंकों की बढ़त लेकर 24,400 के स्तर को पार कर गया। हालांकि, बाजार की मजबूती के बीच कई शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, जहां 114 शेयरों में अपर सर्किट लगा, वहीं 99 शेयर लोअर सर्किट में बंद हुए। जिनमें लोअर सर्किट लगा, उनमें नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), उत्कल स्पेशियलिटी इंडस्ट्रीज इंडिया, लेक्सस ग्रेनिटो (इंडिया), सोनू इंफ्राटेक और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शेयर शामिल रहे।
आज के ट्रेडिंग सेशन में नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) के शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा है। यह 20 फीसदी या 192.70 रुपये की गिरावट के साथ 771.20 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 1,542.40 करोड़ रुपये रहा। बीते एक सप्ताह में शेयर 40.12 फीसदी और एक महीने में 37.61 फीसदी टूट चुका है। पिछले 52 सप्ताह में शेयर ने 20 अप्रैल 2026 को 1,519.95 रुपये का उच्चतम स्तर छुआ था, जबकि सोमवार को ही 771.20 रुपये के साथ 52 सप्ताह का नया निचला स्तर दर्ज किया।
उत्कल स्पेशियलिटी इंडस्ट्रीज इंडिया का शेयर 10 फीसदी या 3.20 रुपये की गिरावट के साथ 29.05 रुपये पर बंद हुआ। शेयर में लोअर सर्किट लगने के साथ यह अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर 29.05 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 56.75 करोड़ रुपये रहा। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 33.90 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। शेयर का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 17 जून 2026 को 66 रुपये रहा था।
आज के कारोबार में लेक्सस ग्रेनिटो का शेयर 10 फीसदी के लोअर सर्किट या 1.63 रुपये की गिरावट के साथ 14.69 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 30.54 करोड़ रुपये रहा। 52 सप्ताह में शेयर ने 5 मार्च 2026 को 39.25 रुपये का उच्चतम स्तर और 30 जून 2026 को 12.74 रुपये का न्यूनतम स्तर दर्ज किया था। वहीं, पिछले एक महीने में शेयर में 6.61 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।
सोनू इंफ्राटेक का शेयर सोमवार को 5 फीसदी के लोअर सर्किट या 2.25 रुपये की गिरावट के साथ 42.75 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 50.29 करोड़ रुपये रहा। पिछले 52 सप्ताह में शेयर ने 11 जुलाई 2025 को 139.40 रुपये का उच्चतम स्तर और 30 मार्च 2026 को 38 रुपये का निचला स्तर छुआ था। बीते एक सप्ताह में शेयर 22.27 फीसदी और एक महीने में 6.86 फीसदी कमजोर हुआ है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर भी सोमवार को 5 फीसदी के लोअर सर्किट के साथ या 3.68 रुपये गिरकर 69.93 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 2,857.56 करोड़ रुपये रहा। पिछले 52 सप्ताह में शेयर ने 30 जून 2025 को 423.40 रुपये का उच्चतम स्तर और 25 मई 2026 को 64.08 रुपये का न्यूनतम स्तर दर्ज किया था। वहीं, बीते एक सप्ताह में शेयर 5 फीसदी और पिछले एक महीने में 14.47 फीसदी टूट चुका है।
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