Reliance Infrastructure और Lexus Granito समेत इन 5 शेयरों में लगा 20% तक का लोअर सर्किट, जानिए 1 हफ्ते में कितने गिरे भाव

Sonu Infratech Share Fall: भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त लेकर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 521 अंक की बढ़त लेकर 78,285 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी-50 159 अंकों की बढ़त लेकर 24,400 के स्तर को पार कर गया। हालांकि, बाजार की मजबूती के बीच कई शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, जहां 114 शेयरों में अपर सर्किट लगा, वहीं 99 शेयर लोअर सर्किट में बंद हुए। जिनमें लोअर सर्किट लगा, उनमें नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), उत्कल स्पेशियलिटी इंडस्ट्रीज इंडिया, लेक्सस ग्रेनिटो (इंडिया), सोनू इंफ्राटेक और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शेयर शामिल रहे।