Varun Beverages, HDFC AMC और Union Bank समेत इन शेयरों में आई 4% तक की गिरावट

HDFC AMC Share Fall Today 6 July 2026: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआत की। लेकिन इस बीच 12 बजकर 25 मिनट पर निफ्टी नेक्स्ट-50 के कुछ प्रमुख शेयरों में 4 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली। इनमें वरुण बेवरेजेज, बजाज होल्डिंग्स, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, एलटीएम जैसे शेयर शामिल हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Bhudevi Infra Share की चर्चा हो रही है। इसमें आज 5 फीसदी का लोअर सर्किट लगा है।