PF Calculation: इनहैंड सैलरी ज्यादा लें या PF खाते में योगदान, 4200 रुपये बढ़ेगा वेतन लेकिन 80 लाख का हो जाएगा घाटा

PF Interest Calculatar: EPFO में हाल ही में हुए बदलावों के बाद अब कर्मचारियों को भविष्य निधि (PF) में योगदान घटाकर न्यूनतम वैधानिक सीमा पर लाने का विकल्प मिला है। केवल वैधानिक वेतन सीमा 15000 रुपये तक ही 12 फीसदी का अनिवार्य योगदान लागू रहेगा। इस सीमा से अधिक वेतन पर भी 1800 रुपये पीएफ योगदान ही जरूरी है। लेकिन यदि कर्मचारी इस योगदान को बढ़ाना चाहते है, तो यह पूरी तरह स्वैच्छिक है, जो कंपनी और कर्मचारी की आपसी सहमति पर निर्भर करेगा। यानी अब अपनी पूरी बेसिक सैलरी से अनिवार्य रूप से केवल 1800 रुपये PF खाते में जमा कर सकते हैं और बची हुई पूरी सैलरी घर ले जा सकते हैं। लेकिन इससे आपकी मंथली टेक-होम सैलरी तो बढ़ जाएगी, पर रिटायरमेंट फंड काफी छोटा हो जाएगा। आइए समझते है इसका पूरा गणित।