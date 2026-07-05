Car Insurance Tips: बारिश में गाड़ी पानी में डूबे तो भूलकर भी न करें ये गलती, वरना नहीं मिलेगा बीमा क्लेम

गाड़ी के पानी में डूबने या इंजन में पानी जाने के बाद तुरंत इंजन बंद करें। संभव हो तो बैटरी डिस्कनेक्ट करें और दूबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश न करें। गाड़ी को पानी से निकालने के लिए टोइंग सर्विस का ही इस्तेमाल करें। जहां तक संभव हो बीमा कंपनी के अधिकृत टोइंग का इस्तेमाल करें। गाड़ी हटाने से पहले उसकी फोटो और वीडियो बनाएं। पानी का लेवल, गाड़ी की नंबर प्लेट, जगह और तारिख सभी को वीडियों में शामिल करें। इसके साथ ही टोइंग का बिल संभालकर रखें। सर्वेयर की जांच से पहले गाड़ी की मरम्मत न कराएं, वरना क्लेम में दिक्कत आ सकती है।