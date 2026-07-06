Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में देखी जा रही गिरावट, चांदी भी टूटी, दिल्ली, मुंबई और जयपुर में जानिए गोल्ड के रेट

Gold Rate Today 6th July 2026: सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में गोल्ड लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में सोमवार सुबह 24 कैरेट सोने का भाव 110 रुपये की गिरावट के साथ 1,46,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 100 रुपये गिरकर 1,34,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 80 रुपये टूटकर 1,10,120 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है।