Crude Oil की कीमतें 72 डॉलर पर स्थिर, OPEC+ के तेल प्रोडेक्शन बढ़ाने से क्या बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम?

रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक, जून में OPEC का तेल उत्पादन पिछले महीने की तुलना में 33 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़कर 1.943 करोड़ बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। इससे पहले उत्पादन दो दशक से अधिक समय के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। दूसरी ओर, खाड़ी क्षेत्र से तेल निर्यात भी मई की तुलना में 30 लाख बैरल से अधिक बढ़कर जून में 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन के पार पहुंच गया। हालांकि, OPEC+ ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इसका पूरा असर अभी जमीन पर नहीं दिखा है। यह स्तर अब भी युद्ध से पहले के मुकाबले करीब 40 फीसदी कम है।