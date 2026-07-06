Kotak Mahindra, TCS और Wipro समेत इन शेयरों में देखी जा रही बिकवाली, जानिए कितने टूट गए भाव

Wipro Share Fall: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार के दिन तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के चलते एक तरफ जहां HDFC Bank और Axis Bank के शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैंं, वहीं दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट का माहौल है और यह निफ्टी-50 के लूजर्स की लिस्ट में शामिल है। सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर निफ्टी-50 150 अंकों की तेजी के साथ 24,420 के स्तर पर करोबार करता दिखाई दिया। इसी दौरान कोटक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, बजाज फिनसर्व और डॉ. रेड्डी के शेयर में बिकवाली का माहौल दिखाई दिया।