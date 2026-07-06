Vedanta Oil and Gas के शेयर में 10% की गिरावट, Supriya Lifescience और Zensar Tech में भी भारी बिकवाली, जानिए भाव

Vedanta Oil and Gas के शेयर में गिरावट आई है। (फोटो: AI)
Vedanta Oil and Gas Share Fall: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को कारोबार के दौरान कई शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। कुछ शेयरों में 5 फीसदी से लेकर करीब 20 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली। दोपहर 2 बजकर 24 मिनट पर नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), सुप्रिया लाइफसाइंस, वेदांता ऑयल एंड गैस, शिव ओम स्टील्स और जेनसर टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट रही।
आज के कारोबारी सत्र में नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) का शेयर करीब 19.99 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 771.20 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,542.40 करोड़ रुपये रह गया। शेयर ने 20 अप्रैल 2026 को 1,519.95 रुपये का 52 सप्ताह का उच्च स्तर बनाया था। गिरावट इतनी ज्यादा थी कि इसने आज 771.20 रुपये का 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ। पिछले एक सप्ताह में शेयर में 40.12 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
सुप्रिया लाइफसाइंस का शेयर दोपहर की ट्रेडिंग में करीब 10 फीसदी यानी 97.90 रुपये टूटकर 881.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप 7,090.53 करोड़ रुपये रहा। पिछले 52 सप्ताह में शेयर का उच्चतम स्तर 1,085.00 रुपये (1 जून 2026) और न्यूनतम स्तर 545.50 रुपये (24 मार्च 2026) रहा है। वहीं, बीते एक सप्ताह में शेयर में 9.39 फीसदी की गिरावट आई है।
वेदांता ऑयल एंड गैस का शेयर सोमवार दोपहर करीब 9.79 फीसदी की गिरावट के साथ 38.60 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप 15,090.19 करोड़ रुपये रह गया। शेयर ने 3 जुलाई 2026 को 47.60 रुपये का 52 सप्ताह का उच्च स्तर बनाया था।
शिव ओम स्टील्स का शेयर आज के कारोबार में करीब 5.78 फीसदी या 24.55 रुपये फिसलकर 400.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इससे कंपनी का मार्केट कैप 544.02 करोड़ रुपये रह गया। शेयर ने आज यानी 6 जुलाई 2026 को 451.00 रुपये का 52 सप्ताह का उच्च स्तर बनाया, जबकि 17 मार्च 2026 को 275.00 रुपये के साथ 52 सप्ताह के निचले स्तर पर रहा था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 4.76 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
जेनसर टेक्नोलॉजीज का शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 7.20 फीसदी टूटकर 478.95 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप 10,901.15 करोड़ रुपये रहा। पिछले 52 सप्ताह में शेयर का उच्चतम स्तर 881.00 रुपये (2 जुलाई 2025) और न्यूनतम स्तर 423.00 रुपये (1 जुलाई 2026) रहा है।
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