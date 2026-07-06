6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Vedanta Oil and Gas के शेयर में 10% की गिरावट, Supriya Lifescience और Zensar Tech में भी भारी बिकवाली, जानिए भाव

Supriya Lifescience Share Fall: सोमवार को शेयर बाजार के दोनों एक्सचेंज बीएसई और एनएसई में तेजी देखने को मिली। लेकिन इस तेजी के साथ ही कुछ शेयरों में 5 फीसदी से लेकर 20 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 06, 2026

Vedanta Oil and Gas

Vedanta Oil and Gas के शेयर में गिरावट आई है। (फोटो: AI)

Vedanta Oil and Gas Share Fall: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को कारोबार के दौरान कई शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। कुछ शेयरों में 5 फीसदी से लेकर करीब 20 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली। दोपहर 2 बजकर 24 मिनट पर नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), सुप्रिया लाइफसाइंस, वेदांता ऑयल एंड गैस, शिव ओम स्टील्स और जेनसर टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट रही।

नेशनल स्टैंडर्ड (National Standard India Share)

आज के कारोबारी सत्र में नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) का शेयर करीब 19.99 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 771.20 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,542.40 करोड़ रुपये रह गया। शेयर ने 20 अप्रैल 2026 को 1,519.95 रुपये का 52 सप्ताह का उच्च स्तर बनाया था। गिरावट इतनी ज्यादा थी कि इसने आज 771.20 रुपये का 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ। पिछले एक सप्ताह में शेयर में 40.12 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

सुप्रिया लाइफसाइंस (Supriya Lifescience Share)

सुप्रिया लाइफसाइंस का शेयर दोपहर की ट्रेडिंग में करीब 10 फीसदी यानी 97.90 रुपये टूटकर 881.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप 7,090.53 करोड़ रुपये रहा। पिछले 52 सप्ताह में शेयर का उच्चतम स्तर 1,085.00 रुपये (1 जून 2026) और न्यूनतम स्तर 545.50 रुपये (24 मार्च 2026) रहा है। वहीं, बीते एक सप्ताह में शेयर में 9.39 फीसदी की गिरावट आई है।

वेदांता ऑयल एंड गैस (Vedanta Oil and Gas Share)

वेदांता ऑयल एंड गैस का शेयर सोमवार दोपहर करीब 9.79 फीसदी की गिरावट के साथ 38.60 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप 15,090.19 करोड़ रुपये रह गया। शेयर ने 3 जुलाई 2026 को 47.60 रुपये का 52 सप्ताह का उच्च स्तर बनाया था।

शिव ओम स्टील्स (Shiv Aum Steels Share)

शिव ओम स्टील्स का शेयर आज के कारोबार में करीब 5.78 फीसदी या 24.55 रुपये फिसलकर 400.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इससे कंपनी का मार्केट कैप 544.02 करोड़ रुपये रह गया। शेयर ने आज यानी 6 जुलाई 2026 को 451.00 रुपये का 52 सप्ताह का उच्च स्तर बनाया, जबकि 17 मार्च 2026 को 275.00 रुपये के साथ 52 सप्ताह के निचले स्तर पर रहा था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 4.76 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

जेनसर टेक्नोलॉजीज (Zensar Technologies Share)

जेनसर टेक्नोलॉजीज का शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 7.20 फीसदी टूटकर 478.95 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप 10,901.15 करोड़ रुपये रहा। पिछले 52 सप्ताह में शेयर का उच्चतम स्तर 881.00 रुपये (2 जुलाई 2025) और न्यूनतम स्तर 423.00 रुपये (1 जुलाई 2026) रहा है।

Varun Beverages, HDFC AMC और Union Bank समेत इन शेयरों में आई 4% तक की गिरावट

ये भी पढ़ें
Varun Beverages Share Fall

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 03:36 pm

Published on:

06 Jul 2026 03:36 pm

Hindi News / Business / Vedanta Oil and Gas के शेयर में 10% की गिरावट, Supriya Lifescience और Zensar Tech में भी भारी बिकवाली, जानिए भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Varun Beverages, HDFC AMC और Union Bank समेत इन शेयरों में आई 4% तक की गिरावट

Varun Beverages Share Fall
कारोबार

Explainer: नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की तैयारी, क्या घरों से बाहर आ पाएगा 30,000 टन सोना?

Gold Monetisation Scheme
कारोबार

Kotak Mahindra, TCS और Wipro समेत इन शेयरों में देखी जा रही बिकवाली, जानिए कितने टूट गए भाव

Nfity-50 Share Losers List
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में देखी जा रही गिरावट, चांदी भी टूटी, दिल्ली, मुंबई और जयपुर में जानिए गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

PF Calculation: इनहैंड सैलरी ज्यादा लें या PF खाते में योगदान, 4200 रुपये बढ़ेगा वेतन लेकिन 80 लाख का हो जाएगा घाटा

EPF Account Contribution Rules
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.