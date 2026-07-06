Vedanta Oil and Gas के शेयर में 10% की गिरावट, Supriya Lifescience और Zensar Tech में भी भारी बिकवाली, जानिए भाव

आज के कारोबारी सत्र में नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) का शेयर करीब 19.99 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 771.20 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,542.40 करोड़ रुपये रह गया। शेयर ने 20 अप्रैल 2026 को 1,519.95 रुपये का 52 सप्ताह का उच्च स्तर बनाया था। गिरावट इतनी ज्यादा थी कि इसने आज 771.20 रुपये का 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ। पिछले एक सप्ताह में शेयर में 40.12 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।