Siemens, Solar Industries और Cummins India के शेयर 4% तक टूटे, जानिए 1 हफ्ते में कितने गिर गए भाव

Solar Industries के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट आई। (फोटो: AI)
CG Power Share Fall: मंगलवार को शुरुआती कारोबार में निफ्टी नेक्स्ट-50 इंडेक्स के कई प्रमुख शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। सुबह 10 बजकर 46 मिनट पर ट्रेडिंग के दौरान डिफेंस, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर की कई कंपनियों के शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। आइए जानते हैं इन शेयरों का मार्केट कैप, 52 हफ्ते का हाई-लो और पिछले एक सप्ताह की परफॉर्मेंस कैसी है।
आज के शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया का शेयर करीब 4.73 फीसदी की गिरावट के साथ 17,663 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,59,923.07 करोड़ रुपये रह गया है। बात करें 52 हफ्तों के उच्च स्तर की तो यह शेयर 1 जुलाई 2026 को 18,972 रुपये पर रहा था, जबकि 18 दिसंबर 2025 को 11,646 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 5.47 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का शेयर करीब 2.23 फीसदी की गिरावट के साथ 142.09 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,49,756.99 करोड़ रुपये रह गया है। बात करें 52 हफ्तों के उच्च स्तर की तो शेयर 25 जून 2026 को 155.25 रुपये पर रहा था, जबकि 11 अगस्त 2025 को 89.70 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 4.40 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान सीमेंस का शेयर करीब 2.63 फीसदी की गिरावट के साथ 3,477.60 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,23,965.55 करोड़ रुपये रह गया है। बात करें 52 हफ्तों के उच्च स्तर की तो शेयर 29 मई 2026 को 3,937.30 रुपये पर रहा था। जबकि 21 जनवरी 2026 को 2,826 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 3.40 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का शेयर करीब 2.29 फीसदी की गिरावट के साथ 903.90 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,42,527.75 करोड़ रुपये रह गया है। बात करें 52 हफ्तों के उच्च स्तर की तो शेयर 2 जुलाई 2026 को 980.90 रुपये पर रहा था, जबकि 27 जनवरी 2026 को 525.50 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 4.96 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
कमिंस इंडिया का शेयर करीब 2.27 फीसदी की गिरावट के साथ 5,452 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,51,129.44 करोड़ रुपये रह गया है। बात करें 52 हफ्तों के उच्च स्तर की तो शेयर 29 मई 2026 को 6,100 रुपये पर रहा था, जबकि 25 जून 2025 को 3,278.50 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 3.67 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
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