Siemens, Solar Industries और Cummins India के शेयर 4% तक टूटे, जानिए 1 हफ्ते में कितने गिर गए भाव

आज के शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया का शेयर करीब 4.73 फीसदी की गिरावट के साथ 17,663 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1,59,923.07 करोड़ रुपये रह गया है। बात करें 52 हफ्तों के उच्च स्तर की तो यह शेयर 1 जुलाई 2026 को 18,972 रुपये पर रहा था, जबकि 18 दिसंबर 2025 को 11,646 रुपये के साथ 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ था। वहीं, पिछले एक सप्ताह में शेयर में 5.47 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।