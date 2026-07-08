डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ‘ईरान के साथ अब कोई डील नहीं’, ईरानी नेताओं को बताया- बीमार लोग

तुर्किये में आयोजित नाटो (NATO) सम्मेलन की शुरुआत के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने ईरान पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाकर युद्धविराम का उल्लंघन किया है। जब ट्रंप से ईरान के साथ हुए समझौते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा कि वह अब तेहरान के साथ कोई और बातचीत नहीं करना चाहते है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेताओं को बीमाल लोग भी बताया।