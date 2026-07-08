40 साल का इंतजार खत्म: पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से लाखों NRIs में खुशी,जानिए कैसा रहेगा FTA

PM Modi New Zealand Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 40 बरसों के दौरान न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। वे भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें हजारों की संख्या में न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय शिरकत करेंगे। इंडियन कम्युनिटी लीडर और स्थानीय व्यवसायी प्रधानमंत्री की 10 और 11 जुलाई को होने वाली इस यात्रा को और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में लाभदायक नए व्यावसायिक अवसर पैदा करने के तौर पर देख रहे हैं। वे शुक्रवार को ऑकलैंड पहुंचेंगे और स्पार्क एरेना में आयोज्य एक सामुदायिक कार्यक्रम के बाद शनिवार 11 जुलाई को वहां से रवाना होंगे।