Zensar Technologies Share Price: शार्दुल सिक्योरिटीज, गोल्डियम इंटरनेशनल और ION एक्सचेंज समेत ये शेयर 20% तक उछले, सेंसेक्स में 800 अंक की तेजी

ION Exchange Share Price: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारी तेजी देखने को मिली है। दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 1.08 फीसदी या 825 अंक की बढ़त के साथ 77,567 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 1.02 फीसदी या 243 अंक की बढ़त के साथ 24,206 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आज शार्दुल सिक्योरिटीज, एन बी आई इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कंपनी, गोल्डियम इंटरनेशनल, ION एक्सचेंज और जेनसर टेक्नोलॉजी के शेयरों में भारी तेजी देखने को मिली है।