10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Zensar Technologies Share Price: शार्दुल सिक्योरिटीज, गोल्डियम इंटरनेशनल और ION एक्सचेंज समेत ये शेयर 20% तक उछले, सेंसेक्स में 800 अंक की तेजी

Goldiam International Share Price: गोल्डियम का शेयर 18 फीसदी से अधिक की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा। शार्दुल सिक्योरिटीज के शेयर में 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। ION एक्सचेंज और जेनसर टेक में भी अच्छी तेजी आई है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 10, 2026

Goldiam International Share Price

Goldiam International Share में तेजी देखी गई है। (PC: ANI)

ION Exchange Share Price: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारी तेजी देखने को मिली है। दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 1.08 फीसदी या 825 अंक की बढ़त के साथ 77,567 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 1.02 फीसदी या 243 अंक की बढ़त के साथ 24,206 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आज शार्दुल सिक्योरिटीज, एन बी आई इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कंपनी, गोल्डियम इंटरनेशनल, ION एक्सचेंज और जेनसर टेक्नोलॉजी के शेयरों में भारी तेजी देखने को मिली है।

शार्दुल सिक्योरिटीज (Shardul Securities Share Price)

शार्दुल सिक्योरिटी का शेयर 2 बजकर 34 मिनट पर 20 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 33.60 रुपये पर दिखाई दिया। इस शेयर ने 1 वीक में 20.09 फीसदी और 1 महीने में 14.40 फीसदी रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 293.97 करोड़ रुपये है।

एन बी आई इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कंपनी (N. B. I. Industrial Finance Company Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 28 मिनट पर 19.69 फीसदी या 378.40 रुपये की बढ़त के साथ 2300 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 20.72 फीसदी और 1 महीने में 26.91 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 45.68 है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 675.77 करोड़ रुपये है।

गोल्डियम इंटरनेशनल शेयर (Goldiam International Share Price)

यह शेयर 18.48 फीसदी या 58.30 रुपये की बढ़त के साथ 374 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 3.76 फीसदी, 1 महीने में 15.49 फीसदी और 1 साल में 45.77 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 37.11 है।

ION एक्सचेंज (ION Exchange (India) Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 46 मिनट पर 16.01 फीसदी या 64.40 रुपये की बढ़त के साथ 466.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 11.68 फीसदी, 1 महीने में 38.78 फीसदी और इस साल अब तक 25.07 फीसदी रिटर्न दिया है।

जेनसर टेक्नोलॉजी (Zensar Technologies Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर 13.10 फीसदी या 58.60 रुपये की बढ़त के साथ 506 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -1.96 फीसदी, 1 महीने में 10.66 फीसदी और 1 साल में -40.22 फीसदी रिटर्न दिया है।

TCS Share Price: तिमाही नतीजों के बाद 4% तक उछला टीसीएस का शेयर, खरीदें, बेचें या होल्ड करें? जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

ये भी पढ़ें
TCS Share Price

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Jul 2026 03:12 pm

Published on:

10 Jul 2026 03:12 pm

Hindi News / Business / Zensar Technologies Share Price: शार्दुल सिक्योरिटीज, गोल्डियम इंटरनेशनल और ION एक्सचेंज समेत ये शेयर 20% तक उछले, सेंसेक्स में 800 अंक की तेजी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

SBI Funds Management का IPO खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में दिख रहा 17% का मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

SBI Funds Management IPO
कारोबार

सेंसेक्स 800 अंक बढ़कर हुआ बंद, 1 ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ का फायदा

Share Market Rise
कारोबार

Vedanta Aluminium Share Price: प्रोडक्शन अपडेट जारी करने के बाद वेदांता ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर उछले, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Vedanta Share Price And Q1 Result Update
कारोबार

Kalyan Jewellers Share Price: जेनसर टेक, मैंगलोर रिफाइनरी और कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में आया 13% तक का उछाल, जानिए 1 महीने का रिटर्न

Newgen Software Share Price
कारोबार

TVS Motor Share Price: DMart, Zydus और Torrent के शेयरों में बिकवाली हावी, जानिए कितनी टूट गईं कीमतें

TVS Motor Share Price Fall
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.