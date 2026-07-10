Share Market: सेंसेक्स 800 अंक बढ़कर हुआ बंद, 1 ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ का फायदा, IT, रियल एस्टेट और सरकारी बैंकों के स्टॉक्स उछले

Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार आज शुक्रवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 1.08 फीसदी या 827.57 अंक की बढ़त के साथ 77,569 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 1.02 फीसदी या 244 अंक बढ़कर 24,206 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 26 शेयर हरे निशान पर और 4 शेयर लाल निशान पर थे। सबसे अधिक तेजी रियल एस्टेट, सरकारी बैंकों और आईटी शेयरों में दर्ज हुई है। बाजार में आई इस तेजी से आज निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।