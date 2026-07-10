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Share Market: सेंसेक्स 800 अंक बढ़कर हुआ बंद, 1 ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ का फायदा, IT, रियल एस्टेट और सरकारी बैंकों के स्टॉक्स उछले

Stock Market on 10th July 2026: बाजार में आज आई तेजी से निवेशकों का पोर्टफोलियो 6 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। निफ्टी रियल्टी में 3.49 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 3.03 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jul 10, 2026

Share Market Rise

Share Market बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)

Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार आज शुक्रवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 1.08 फीसदी या 827.57 अंक की बढ़त के साथ 77,569 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 1.02 फीसदी या 244 अंक बढ़कर 24,206 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 26 शेयर हरे निशान पर और 4 शेयर लाल निशान पर थे। सबसे अधिक तेजी रियल एस्टेट, सरकारी बैंकों और आईटी शेयरों में दर्ज हुई है। बाजार में आई इस तेजी से आज निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

रियल एस्टेट और PSU Banks में सबसे अधिक तेजी

सेक्टरोल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी में 3.49 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 3.03 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.16 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.31 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.96 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.48 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.69 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।

क्यों आई बाजार में आज तेजी?

ग्लोबल बाजारों से मिला सपोर्ट

एशियाई बाजारों में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का कोस्पी शुरुआती कारोबार में करीब 5% चढ़ गया था। यह 2.52 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। जापान का निक्की 225 1.58 फीसदी और हांगकांग का हैंगसेंग 0.60 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। अमेरिका का नैस्डैक गुरुवार को 1% से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ था। इस तरह मजबूत वैश्विक संकेतों से भारतीय बाजार का सेंटीमेंट भी बेहतर हुआ।

कच्चे तेल की कीमतों में राहत

कच्चे तेल की कीमतो में गिरावट का भी मार्केट पर पॉजिटिव असर पड़ा है। WTI क्रूड 0.24 फीसदी या 0.17 डॉलर गिरकर 71.91 डॉलर प्रति बैरल रह गया है। वहीं, ब्रेंट क्रूड 0.24 फीसदी या 0.18 डॉलर गिरकर 76.12 डॉलर प्रति बैरल रह गया है।

ईरान-अमेरिका तनाव का सीमित असर

मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी बना हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। इसके बावजूद वैश्विक शेयर बाजारों में घबराहट नहीं दिखी। निवेशकों का फोकस फिलहाल कॉरपोरेट नतीजों पर है।

IT शेयरों में उछाल

टीसीएस के अच्छे तिमाही नतीजों से आज आईटी शेयरों में अच्छी तेजी आई, जिससे बाजार में निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत रहा। पहली तिमाही में टीसीएस का मुनाफा 5% बढ़कर 13,349 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी की आय 14% बढ़कर 72,275 करोड़ रुपये पहुंची है। साथ ही 9.5 अरब डॉलर के नए ऑर्डर मिले हैं।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी

जुलाई की शुरुआत में FII ने खरीदारी की है। 1 से 8 जुलाई के बीच FIIs ने 8,280 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है। विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी फिर बढ़ती दिख रही है। यह बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

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Updated on:

10 Jul 2026 04:03 pm

Published on:

10 Jul 2026 03:59 pm

Hindi News / Business / Share Market: सेंसेक्स 800 अंक बढ़कर हुआ बंद, 1 ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ का फायदा, IT, रियल एस्टेट और सरकारी बैंकों के स्टॉक्स उछले

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