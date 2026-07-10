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TVS Motor Share Price: DMart, Zydus और Torrent के शेयरों में बिकवाली हावी, जानिए कितनी टूट गईं कीमतें

Torrent Pharmaceuticals Share Price: शुक्रवार के कारोबार में कई दिग्गज कंपनियों के शेयर दबाव में कारोबार करते नजर आए। DMart, Zydus Lifesciences और TVS Motor Company के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 10, 2026

TVS Motor Share Price Fall

Torrent Pharma के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। (फोटो: AI)

DMart Share Price Fall: शुक्रवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा। इससे सेंसेक्स और निफ्टी के अधिकतर शेयरों में तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस तेजी के बावजूद निफ्टी नेक्स्ट-50 के कुछ प्रमुख शेयर ऐसे हैं, जिनमें गिरावट देखने को मिल रही है। इनमें डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट, टीवीएस मोटर्स, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, जाइडस लाइफसाइंसेज और लोढ़ा डेवलपर्स शामिल हैं।

गिरावट के बाद कंपनियों का मार्केट कैप

कंपनीमार्केट कैप (₹ करोड़)52 वीक हाई शेयर प्राइस52 वीक लो शेयर प्राइस1 सप्ताह का रिटर्न1 महीने का रिटर्न
Lodha Developers Limited1,14,850.90₹1,461.50₹650.808.75%33.35%
Zydus Lifesciences Limited1,14,912.44₹1,181.50₹835.501.17%5.07%
Avenue Supermarts Limited2,65,242.35₹4,949.50₹3,529.001.77%0.53%
Torrent Pharmaceuticals Limited1,65,005.69₹4,948.00₹3,307.602.18%9.15%
TVS Motor Company Limited1,71,720.24₹3,970.00₹2,728.70-0.34%8.41%

लोढ़ा डेवलपर्स (Lodha Developers Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 41 मिनट पर लोढ़ा डेवलपर्स का शेयर 3.92 फीसदी या 46.75 रुपये की गिरावट के साथ 1,145.40 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,190 रुपये का उच्च स्तर और 1,139.15 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 1,192.15 रुपये पर बंद हुआ था।

जाइडस लाइफसाइंसेज (Zydus Lifesciences Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 48 मिनट पर इसका शेयर 0.35 फीसदी या 4.10 रुपये की गिरावट के साथ 1,154.90 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,164.90 रुपये का उच्च स्तर और 1,145.00 रुपये का निचला स्तर छुआ।

एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डीमार्ट) (Avenue Supermarts Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 52 मिनट पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart) का शेयर 0.27 फीसदी या 11.20 रुपये की गिरावट के साथ 4,068.20 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 4,108.00 रुपये का उच्च स्तर और 4,058.00 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 4,079.40 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि आज इसकी शुरुआत 4,089.00 रुपये पर हुई।

टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स (Torrent Pharmaceuticals Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 54 मिनट पर इसका शेयर 0.53 फीसदी या 25.90 रुपये की गिरावट के साथ 4,872.30 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 4,908.80 रुपये का उच्च स्तर और 4,778.80 रुपये का निचला स्तर छुआ।

टीवीएस मोटर (TVS Motor Company Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 56 मिनट पर इसका शेयर 0.30 फीसदी या 10.90 रुपये की गिरावट के साथ 3,615.20 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 3,668.00 रुपये का उच्च स्तर और 3,608.60 रुपये का निचला स्तर छुआ।

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Updated on:

10 Jul 2026 12:03 pm

Published on:

10 Jul 2026 12:03 pm

Hindi News / Business / TVS Motor Share Price: DMart, Zydus और Torrent के शेयरों में बिकवाली हावी, जानिए कितनी टूट गईं कीमतें

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