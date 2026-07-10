TVS Motor Share Price: DMart, Zydus और Torrent के शेयरों में बिकवाली हावी, जानिए कितनी टूट गईं कीमतें

Torrent Pharma के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। (फोटो: AI)
DMart Share Price Fall: शुक्रवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा। इससे सेंसेक्स और निफ्टी के अधिकतर शेयरों में तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस तेजी के बावजूद निफ्टी नेक्स्ट-50 के कुछ प्रमुख शेयर ऐसे हैं, जिनमें गिरावट देखने को मिल रही है। इनमें डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट, टीवीएस मोटर्स, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, जाइडस लाइफसाइंसेज और लोढ़ा डेवलपर्स शामिल हैं।
|कंपनी
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 वीक हाई शेयर प्राइस
|52 वीक लो शेयर प्राइस
|1 सप्ताह का रिटर्न
|1 महीने का रिटर्न
|Lodha Developers Limited
|1,14,850.90
|₹1,461.50
|₹650.80
|8.75%
|33.35%
|Zydus Lifesciences Limited
|1,14,912.44
|₹1,181.50
|₹835.50
|1.17%
|5.07%
|Avenue Supermarts Limited
|2,65,242.35
|₹4,949.50
|₹3,529.00
|1.77%
|0.53%
|Torrent Pharmaceuticals Limited
|1,65,005.69
|₹4,948.00
|₹3,307.60
|2.18%
|9.15%
|TVS Motor Company Limited
|1,71,720.24
|₹3,970.00
|₹2,728.70
|-0.34%
|8.41%
आज सुबह 10 बजकर 41 मिनट पर लोढ़ा डेवलपर्स का शेयर 3.92 फीसदी या 46.75 रुपये की गिरावट के साथ 1,145.40 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,190 रुपये का उच्च स्तर और 1,139.15 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 1,192.15 रुपये पर बंद हुआ था।
आज सुबह 10 बजकर 48 मिनट पर इसका शेयर 0.35 फीसदी या 4.10 रुपये की गिरावट के साथ 1,154.90 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,164.90 रुपये का उच्च स्तर और 1,145.00 रुपये का निचला स्तर छुआ।
आज सुबह 10 बजकर 52 मिनट पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart) का शेयर 0.27 फीसदी या 11.20 रुपये की गिरावट के साथ 4,068.20 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 4,108.00 रुपये का उच्च स्तर और 4,058.00 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 4,079.40 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि आज इसकी शुरुआत 4,089.00 रुपये पर हुई।
आज सुबह 10 बजकर 54 मिनट पर इसका शेयर 0.53 फीसदी या 25.90 रुपये की गिरावट के साथ 4,872.30 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 4,908.80 रुपये का उच्च स्तर और 4,778.80 रुपये का निचला स्तर छुआ।
आज सुबह 10 बजकर 56 मिनट पर इसका शेयर 0.30 फीसदी या 10.90 रुपये की गिरावट के साथ 3,615.20 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 3,668.00 रुपये का उच्च स्तर और 3,608.60 रुपये का निचला स्तर छुआ।
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