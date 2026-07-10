Crude Oil की रेट में हुआ बदलाव, 80 से 76 डॉलर पर आया कच्चा तेल, जानिए आपके शहर में पेट्रोल के दाम

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने की मांग की है। उनका कहना है कि देश में शुद्ध पेट्रोल करीब 82 रुपये प्रति लीटर मिलना चाहिए। वहीं, यदि ई-20 फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी कीमत लगभग 70 रुपये प्रति लीटर तक हो सकती है, जबकि अभी ई-20 पेट्रोल करीब 102 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतें भी इसी तरह कम की जा सकती हैं, जिससे महंगाई पर असर पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी।