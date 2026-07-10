Crude Oil की रेट में हुआ बदलाव, 80 से 76 डॉलर पर आया कच्चा तेल, जानिए आपके शहर में पेट्रोल के दाम

Petrol Diesel की रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। (फोटो: AI)
Petrol Diesel Price Today 10th July 2026: मिडिल ईस्ट में फिर से भड़के तनाव के बाद आज क्रूड ऑयल की कीमत में कमी देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत में 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और यह करीब 76 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। वहीं, देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ।
शुक्रवार को सुबह 8 बजे ब्रेंट क्रूड 0.17 फीसदी बढ़त के साथ 76.46 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, अमेरिकी क्रूड WTI 0.28 फीसदी बढ़कर 72.26 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि इससे पहले 8 जुलाई को ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था। कीमतों के इस स्तर से फिलहाल क्रूड काफी कम है।
करीब दो हफ्तों से क्रूड की कीमत लगातार 80 डॉलर से नीचे बनी हुई थी। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं। इसकी वजह यह है कि देश में खुदरा फ्यूल कीमतें सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) तय करती हैं। कंपनियों ने आखिरी बार 25 मई को कीमतों में बदलाव किया था और उसके बाद से दरें स्थिर हैं। देखिए आपके शहर में आज क्या है पेट्रोल-डीजल के दाम।
|शहर
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|नई दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
|कोलकाता
|₹113.51
|₹99.82
|मुंबई
|₹111.21
|₹97.83
|चेन्नई
|₹107.94
|₹99.71
|गुरुग्राम
|₹102.97
|₹95.64
|नोएडा
|₹101.89
|₹95.37
|बेंगलुरु
|₹110.44
|₹98.39
|भुवनेश्वर
|₹109.78
|₹101.46
|चंडीगढ़
|₹101.54
|₹89.47
|हैदराबाद
|₹115.69
|₹103.82
|जयपुर
|₹112.66
|₹97.78
|लखनऊ
|₹101.86
|₹95.36
|पटना
|₹113.37
|₹99.36
|तिरुवनंतपुरम
|₹115.49
|₹104.40
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने की मांग की है। उनका कहना है कि देश में शुद्ध पेट्रोल करीब 82 रुपये प्रति लीटर मिलना चाहिए। वहीं, यदि ई-20 फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी कीमत लगभग 70 रुपये प्रति लीटर तक हो सकती है, जबकि अभी ई-20 पेट्रोल करीब 102 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतें भी इसी तरह कम की जा सकती हैं, जिससे महंगाई पर असर पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी।
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