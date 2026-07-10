TCS Share Price: तिमाही नतीजों के बाद 4% तक उछला टीसीएस का शेयर, खरीदें, बेचें या होल्ड करें? जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

TCS Share Review: काफी समय से दबाव झेल रहे टीसीएस के शेयर में आखिरकार रौनक लौटती दिखी है। जून तिमाही के नतीजे आने के बाद शुक्रवार को कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर करीब 4 फीसदी उछल गया। मजबूत कमाई और डिविडेंड के ऐलान ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या मौजूदा स्तर पर इस शेयर में निवेश करना समझदारी होगी? शुक्रवार को बीएसई पर सुबह 9 बजकर 18 मिनट पर टीसीएस का शेयर 4.11 फीसदी चढ़कर 2,132 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इसके बाद इसमें कुछ गिरावट आई और यह करीब 2 फीसदी की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा।