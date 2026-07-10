Vedanta Aluminium Share Price: प्रोडक्शन अपडेट जारी करने के बाद वेदांता ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर उछले, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

आज के कारोबार में 12 बजकर 50 मिनट पर इसका शेयर 2.45 फीसदी या 0.93 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 38.86 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। कंपनी का मार्केट कैप 15,191.86 करोड़ रुपये है। इस तेजी के बावजूद इसका 1 हफ्ते का रिटर्न -8.83 फीसदी है। बात करें कंपनी के तिमाही नतीजों की तो कमजोर परफॉर्मेंस दर्ज हुई है। कंपनी का औसत दैनिक कुल उत्पादन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17 फीसदी घट गया है। यह पिछले साल 93.2 kboepd (हजार बैरल ऑयल इक्विवेलेंट प्रति दिन) था जो अब घटकर 77.7 kboepd रह गया है। इसी तरह, कुल ऑयल और गैस वॉल्यूम 17 फीसदी घटकर 7.1 kboepd रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 8.5 kboepd था।