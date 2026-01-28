Luxury Cars: रोल्स-रॉयस, फेरारी और BMW की लग्जरी कारें हो सकती हैं 3 करोड़ रुपये तक सस्ती, टैरिफ घटने से जानिए कितने घटेंगे दाम

Luxury Cars Rate Cut: भारत-ईयू के बीच एफटीए होने से देश में यूरोपीय लग्जरी कारें आने वाले वर्षों में सस्ती हो सकती हैं। इस समझौते के तहत कोटा प्रणाली के माध्यम से यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क में चरणबद्ध कटौती होगी। इससे मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू ऑडी, फेरारी, लेम्बोर्गिनी, रोल्स- रॉयस और बेंटले जैसे ब्रांड्स की आयातित कारों की कीमतें भारतीय बाजार में धीरे-धीरे कम होने का रास्ता खुल जाएगा। कोटे के भीतर ईयू में बनी कारों पर आयात शुल्क को धीरे-धीरे घटाकर 10% तक लाया जाएगा, जो अभी 70% से 110% तक है।