AI इमेज टूल Muse Image पर मचा बवाल, Meta ने Instagram से हटाया फीचर

Meta ने शुक्रवार को जारी एक ब्लॉग पोस्ट में पुष्टि की कि वह Muse Image से Instagram अकाउंट टैग करके AI इमेज बनाने की सुविधा हटा रहा है। कंपनी ने कहा, हमारा उद्देश्य एक उपयोगी क्रिएटिव टूल उपलब्ध कराना था और लोगों को यह देना था कि उनका पब्लिक कंटेंट AI फीचर्स में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यूजर्स से मिले फीडबैक के बाद हमें लगा कि यह फीचर हमारे लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। Meta ने यह भी स्वीकार किया कि इस फीचर को लेकर लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है और अब इसे उपलब्ध नहीं रखा जाएगा।