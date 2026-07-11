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AI इमेज टूल Muse Image पर मचा बवाल, Meta ने Instagram से हटाया फीचर

Meta AI image Feature: Meta ने प्राइवेसी विवादों के बाद अपने Muse Image AI फीचर से Instagram अकाउंट टैग करके AI तस्वीरें बनाने का विकल्प हटा दिया है।
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भारत

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Devika Chatraj

Jul 11, 2026

Meta Ai Image Feature

Meta Instagram से हटाया Muse Image फीचर (AI Image)

Meta Remove AI Image Feature: Meta का नया AI इमेज जनरेशन टूल Muse Image लॉन्च होते ही विवादों में घिर गया। यूजर्स की प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं और दुनियाभर में हो रही आलोचनाओं के बाद Meta ने अपने इस फीचर को हटाने का फैसला किया है। कंपनी ने माना कि यह फीचर अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा और यूजर्स की प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें बदलाव किया गया है।

क्या था Meta Muse Image फीचर?

Meta ने हाल ही में अपना AI इमेज क्रिएशन टूल Muse Image पेश किया था, जिसकी मदद से यूजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नई तस्वीरें बना सकते थे। इस फीचर की खास बात यह थी कि यूजर्स किसी पब्लिक Instagram अकाउंट को प्रॉम्प्ट में टैग करके उस व्यक्ति की तस्वीरों से प्रेरित AI इमेज तैयार कर सकते थे।

Meta ने क्यों हटाया Muse Image का यह फीचर?

Meta ने शुक्रवार को जारी एक ब्लॉग पोस्ट में पुष्टि की कि वह Muse Image से Instagram अकाउंट टैग करके AI इमेज बनाने की सुविधा हटा रहा है। कंपनी ने कहा, हमारा उद्देश्य एक उपयोगी क्रिएटिव टूल उपलब्ध कराना था और लोगों को यह देना था कि उनका पब्लिक कंटेंट AI फीचर्स में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यूजर्स से मिले फीडबैक के बाद हमें लगा कि यह फीचर हमारे लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। Meta ने यह भी स्वीकार किया कि इस फीचर को लेकर लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है और अब इसे उपलब्ध नहीं रखा जाएगा।

डिफॉल्ट ऑप्ट-इन सेटिंग बनी सबसे बड़ी समस्या

Muse Image फीचर को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति इसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को लेकर थी। शुरुआत में सभी पब्लिक Instagram अकाउंट इस फीचर के लिए डिफॉल्ट रूप से ऑप्ट-इन थे। इसका मतलब था कि अगर कोई यूजर नहीं चाहता था कि उसकी तस्वीरों का AI इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल हो, तो उसे खुद जाकर सेटिंग्स में बदलाव करना पड़ता था। इसके अलावा, जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक Instagram प्रोफाइल को टैग करके AI इमेज बनाता था, तो संबंधित अकाउंट यूजर को इसकी जानकारी नहीं दी जाती थी। यही वजह थी कि लोगों ने बिना अनुमति AI के जरिए तस्वीरों के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई।

किन यूजर्स को रखा गया था सेफ?

Meta के अनुसार, प्राइवेट Instagram अकाउंट और 18 साल से कम उम्र के यूजर्स इस फीचर से बाहर रखे गए थे। यानी इन अकाउंट्स की तस्वीरों का इस्तेमाल Muse Image के जरिए AI इमेज बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था। अब अगर कोई यूजर Meta AI में किसी Instagram अकाउंट को टैग करके तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, तो AI चैटबॉट ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसके साथ ही Meta ने Instagram सेटिंग्स से Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features on Meta विकल्प को भी हटा दिया है।

हॉलीवुड में भी हुआ था विरोध

Muse Image फीचर को लेकर सिर्फ आम यूजर्स ही नहीं, बल्कि मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों ने भी चिंता जताई थी। हॉलीवुड की बड़ी टैलेंट एजेंसी Creative Artists Agency (CAA), जो Tom Cruise, Zendaya और Meryl Streep जैसे कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है, ने Meta से अपील की थी कि AI फीचर्स में सुरक्षा उपाय डिफॉल्ट रूप से लागू होने चाहिए। CAA ने कहा था कि लोगों को अपनी तस्वीरों को AI कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने का विकल्प खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए।

AI इमेज टूल्स को लेकर पहले भी उठे हैं विवाद

Meta अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसे AI इमेज या वीडियो टूल्स को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इससे पहले OpenAI के Sora 2 वीडियो मॉडल को लेकर भी यूजर्स ने ऑप्ट-आउट सिस्टम और कॉपीराइट से जुड़ी चिंताएं जताई थीं। वहीं xAI के Grok Imagine फीचर पर भी विवाद हुआ था, जब यूजर्स ने इसका इस्तेमाल लोगों की तस्वीरों को बदलने और आपत्तिजनक तरीके से पेश करने के लिए किया।

AI कंपनियों के लिए बढ़ी प्राइवेसी की चुनौती

Muse Image विवाद एक बार फिर दिखाता है कि AI तकनीक के तेजी से विकास के साथ यूजर्स की सहमति और प्राइवेसी सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में AI कंपनियों को ऐसे फीचर्स लॉन्च करते समय डिफॉल्ट सुरक्षा उपायों, स्पष्ट अनुमति प्रणाली और बेहतर यूजर कंट्रोल पर अधिक ध्यान देना होगा।

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Updated on:

11 Jul 2026 12:20 pm

Published on:

11 Jul 2026 12:20 pm

Hindi News / National News / AI इमेज टूल Muse Image पर मचा बवाल, Meta ने Instagram से हटाया फीचर

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