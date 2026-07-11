NEET UG पेपर लीक मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ाई

NEET UG 2026 पेपर लीक मामला 3 मई 2026 को हुए परीक्षा का एक बड़ा घोटाला है, जिसमें NTA द्वारा आयोजित परीक्षा में लगभग 22.8 लाख छात्रों के लिए प्रश्न पत्र लीक हो गया। परीक्षा के कुछ दिनों बाद राजस्थान (खासकर सीकर) में एक हैंडराइटन गेस पेपर वायरल हुआ, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करीब 120 प्रश्न असली पेपर से मैच कर गए।