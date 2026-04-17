Jaipur Sewer Tragedy: जयपुर में सीवर टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, अंदर घुसे 2 मजदूरों की मौत

संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूर्व में यूनियन ने निगम प्रशासन को बताया था कि बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर लाइनों में कर्मचारियों को उतारा जा रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। संघ की ओर से ठेकेदार, एईएन, जेईएन और एक्सईएन की गिरफ्तारी, मृतकों के परिवार में 1-1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की गई है। मृतकों के परिजनों ने मांगे पूरी न होने तक शवों का पोस्टमार्टम न होने देने और राजस्थान भर में सफाईकर्मियों के कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।