Chittorgarh: लूट की नीयत से पहुंचे बदमाश, महिला ने दांतों से काटकर सिखाया सबक, भागने पर किया मजबूर

महिला की आवाज सुनकर पास ही मौजूद गोपाल जाट मौके पर पहुंच गए। गोपाल जाट को आते देख बदमाश घबरा गए और मौके से भागने लगे। गोपाल जाट ने उनका पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन भागते समय बदमाशों ने उन पर पथराव कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी पिकअप, जिससे बदमाश आए थे, तेजी से निंबाहेड़ा-मंगलवाड़ मार्ग की ओर फरार हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया।