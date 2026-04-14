Rajasthan Road Accident: बाड़मेर-जैसलमेर हाईवे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, 4 की दर्दनाक मौत

वहीं दूसरी तरफ बाखासर सड़क मार्ग पर कोनरा फांटा के पास एक बाइक को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों बाइक सवार युवक धोरीमन्ना से धनाऊ होते हुए चौहटन की तरफ आ रहे थे। हादसे सूचना मिलने पर चौहटन थानाधिकारी ललित किशोर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।