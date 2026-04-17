अलवर में बदमाशों का खौफ: युवक पर रॉड से जानलेवा हमला; सिर फोड़ा, घटना CCTV में कैद 

नितिन के भागने के बाद बदमाशों ने वहां मौजूद खुशाल सैनी को घेर लिया। इससे पहले कि खुशाल कुछ समझ पाता, बदमाशों ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर पर वार लगते ही खुशाल लहूलुहान होकर गिर पड़ा। शोर-शराबा सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। खुद को घिरता देख आरोपी वहां से भागने लगे, लेकिन भागते-भागते उन्होंने हवा में फायरिंग की ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। जाते-जाते उन्होंने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।