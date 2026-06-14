ट्रकों से डीजल चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार

बालोद जिले में डीजल की किल्लत के बीच ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का बालोद पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। आरोपियों के पास से लाखों रुपए का चोरी का डीजल और वाहन जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के निर्देश पर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा और साइबर सेल प्रभारी धरम भुआर्य के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। प्रार्थी खिलेश्वर सिंह तारम ने 2 जून को नेवारीखुर्द में अपने और एक अन्य ट्रक से कुल 560 लीटर डीजल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी कीमत 57106 रुपए है।