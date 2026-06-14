गोंडा पुलिस का एक्शन प्लान, अब फरार अभियुक्तों की खैर नहीं! 48 घंटे में 69 गिरफ्तार, मचा हड़कंप

पुलिस अधीक्षक ने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जनपद के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, प्रभारी निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था कि अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लंबित गैर-जमानती वारंटों का निस्तारण कर वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसके बाद जिलेभर में विशेष पुलिस टीमों का गठन कर लगातार दबिश अभियान चलाया गया।

यह अभियान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में संचालित किया गया। पुलिस टीमों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।