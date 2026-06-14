गोंडा में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, साथी समेत तीन गिरफ्तार, सोना-चांदी और नकदी बरामद

गोंडा जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कर्नलगंज थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त टीम ने देर रात चेकिंग के दौरान तीन शातिर अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच के दौरान बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा किए जाने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। जबकि उसके दो साथी पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिए गए।