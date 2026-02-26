Rajasthan Rain: बाड़मेर में 36.3 डिग्री पहुंचा पारा, कल राजस्थान में हो सकती है बारिश, जानें मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर सीमित अवधि तक रहेगा। इसके बाद 3 मार्च तक प्रदेश में फिर से मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम भारत के लिए अगले सात दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिन के समय गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने के आसार हैं, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है।