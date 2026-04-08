राजस्थान में बाप-बेटे का बड़ा कांड, भारतमाला एक्सप्रेस-वे के किनारे चला रहे थे ड्रग्स फैक्ट्री, बाड़े में छिपाकर रखी सामग्री

आरोपी ओमप्रकाश और सुभाष ने पूछताछ में बताया कि आरोपी सुरेश विश्नोई निवासी कुड़ी की ओर से अवैध एमडीएमए बनाने में प्रयुक्त रसायन व अन्य सामग्री उनके घर के पास बने बाड़े में रखी जाती है। आवश्यकता अनुसार रात्रि के समय उक्त रसायनों से अवैध एमडीएमए तैयार कर तत्काल आगे सप्लाई करते है। इसके बदले सुरेश विश्नोई उन्हें उनके घर पर अवैध एमडीएमए निर्माण एवं सामग्री रखने, सहयोग के लिए मोटी रकम देता है।