राजस्थान पुलिस में हड़कंप: रेत के ‘काले खेल’ का बड़ा खुलासा, विजिलेंस की रडार पर कई बड़े अफसर

विशेष टीम ने जांच के दायरे में आए आईपीएस माधव उपाध्याय के खास रहे लोगों के ठिकानों पर भी दबिश दी। पथिक नगर में भी टीम ने कुछ दस्तावेज जुटाए। उपाध्याय के अधीन कार्यालयों व पुलिस थानों के स्टॉफ से भी कई पुलिस कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, चारों आरोपियों के घरों, कार्यालयों और ठिकानों पर भी पुलिस टीम पहुंची। विजिलेंस टीम प्रभारी पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि समूचे मामले की जांच शुरू कर दी है।