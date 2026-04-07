भीलवाड़ा गारनेट अवैध वसूली कांड: CM भजनलाल के सख्त एक्शन से मची खलबली, प्रशासन और जिलाध्यक्ष से मांगा सीधा जवाब

भीलवाड़ा में गारनेट माफिया से अवैध वसूली और और उसमें एक आईपीएस अधिकारी की संदिग्ध भूमिका ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाकी पर भरोसा तब ही डगमगाता है, जब वही तंत्र संरक्षण देने के आरोपों से घिर जाए। आईपीएस माधव उपाध्याय को एपीओ किया जाना स्पष्ट रूप से सिस्टम के भीतर पनप रहे उस गठजोड़ की स्वीकारोक्ति है, जिसे अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा।