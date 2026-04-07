तेल संकट के बीच ऑयल इंडिया की बड़ी कामयाबी, राजस्थान में क्रूड ऑयल का उत्पादन 70 फीसदी बढ़ा

जानकारी के अनुसार, यहां दैनिक उत्पादन 705 बैरल से बढ़कर अब 1,202 बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऑयल इंडिया के राजस्थान क्षेत्र में कच्चे तेल का वार्षिक उत्पादन 43,773 मीट्रिक टन रहा, जो पिछले वर्ष के 32,787 मीट्रिक टन से अधिक है। 2025-26 में उत्पादन का आंकड़ा 43,773 मिट्रिक टन रहा और 1202 बैरल प्रतिदिन उत्पादन पहुंचा, पहले यह आंकड़ा 705 था।