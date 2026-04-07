राजस्थान में पॉर्न साइट-साइबर बुलिंग और मॉर्फिंग पर ज्यूडिशियल अटैक, हर मंगलवार 1400 जज बच्चों को देंगे सुरक्षा मंत्र

उन्होंने बताया कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए विधिक साक्षरता की पहल की जा रही है। रालसा इस तरह का अभियान शुरू करने वाली देश की पहली संस्था है। न्यायिक अधिकारी हर मंगलवार को सुबह 7.30 से 9.30 बजे के बीच करीब 1,400 स्कूलों में पहुंचेंगे और हर स्कूल में करीब 200 बच्चे शामिल होंगे। इस दौरान साइबर विषयों पर जागरूकता के लिए एक पुस्तिका भी वितरित की जाएगी। इस तरह हर महीने करीब 5 हजार स्कूल कवर किए जाएंगे।