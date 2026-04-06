राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से लोहे के दरवाजे में उतारा करंट, 1 बच्चे की दर्दनाक मौत, दूसरे की हालत नाजुक

ग्रामीणों की मदद से घायलों को घड़साना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बीकानेर रेफर किया गया। उपचार के दौरान सन्नी की मौत हो गई। इशांत को परिजन बीच में घड़साना ले आए, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर अब उसे जयपुर ले जाने की तैयारी है। हादसे में 15 वर्षीय मौसी लक्ष्मी भी झुलस गई, जिसका उपचार जारी है।