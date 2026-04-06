बाड़मेर लैंड स्कैम: सरकारी जमीन पर कर डाला अवैध निर्माण, विधायक की चिट्ठी के बाद भी एक्शन नहीं, कौन बचा रहा भू-माफिया को?

Barmer land dispute: बाड़मेर शहर के हृदय स्थल सुभाष चौक स्थित करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर छह दशक से चल रहा अवैध कब्जे का खेल अब निर्माण तक पहुंच गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों के दावे पहले नगर पालिका, जिला कलक्टर और न्यायालय तक खारिज कर चुके हैं, उन्हीं के जरिए जमीन की खरीद-फरोख्त कर ली गई।