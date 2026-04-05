‘पिता ने 3 जूते मारे तो विधायक बना, 5 मारते तो सांसद बन जाता’, राजस्थान के BJP विधायक का वीडियो वायरल

Bjp Mla Bhairaram Siyol Viral Video: ओसियां (जोधपुर): राजस्थान की राजनीति में अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले ओसियां विधायक भैराराम सियोल एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। जोधपुर में आयोजित एक धार्मिक जागरण कार्यक्रम के दौरान विधायक ने संस्कारों और माता-पिता के अनुशासन पर ऐसी बात कही, जिसने न केवल वहां मौजूद लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। बल्कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस भी छेड़ दी है।