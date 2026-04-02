जयपुर में BJP विधायक को महिलाओं ने घेरा, बोलीं- सूंघने से काम नहीं चलेगा, गंदा पानी पीकर देखो साहब

लोगों ने दूषित पानी की समस्या बताई थी। महिलाओं ने गिलास में भरे पानी को चेक करने को कहा और यह सही है कि पानी दूषित था। लाइन टूटने से यह समस्या हुई है। बड़े लोग क्या आरोप लगा रहे हैं मैं इस सियासत में नहीं जाना चाहता। जल्द ही लोगों को राहत दिलाएंगे।

-गोपाल शर्मा, विधायक, सिविल लाइंस