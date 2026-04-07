जयपुर शहर की सड़कों से हटेंगे अवैध LED डिस्प्ले, राजस्व शाखा ने सभी जोन उपायुक्तों को लिखी चिट्ठी

गौरतलब है कि शहर के प्राइम लोकेशंस पर रातों-रात ये डिस्प्ले खड़े कर दिए गए थे। हैरानी की बात यह है कि राजस्व शाखा में शिकायतें पहुंचने के बावजूद महीनों तक अधिकारी केवल पत्राचार का बहाना बनाकर कार्रवाई से बचते रहे। चर्चा है कि निचले स्तर के कर्मचारियों और रसूखदार विज्ञापन माफियाओं के बीच साठगांठ के चलते ही ये अवैध कारोबार फल-फूल रहा था।