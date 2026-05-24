पत्रिका अमृतं जलम् अभियान: ऐतिहासिक परशुराम द्वारा बावड़ी को संवारने फिर जुटे श्रमवीर

श्रमवीरों ने करीब एक घंटे तक बावड़ी परिसर में और चारों ओर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान लंबे समय से जमा काई, मिट्टी, मलवा और गंदगी को मानव श्रृंखला बनाकर बाहर निकाला गया। श्रमदान के बाद ऐसा लगा मानो ऐतिहासिक बावड़ी फिर से संवर उठी हो। वर्क राजस्थान चेप्टर की टीम भी अभियान में शामिल हुई। टीम हेड लईक हसन के नेतृत्व में सीढ़ियां उतरकर पानी के भीतर की गंदगी निकाली गई। डॉ. तस्लीम खान ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की साझा भागीदारी से ही इस दिशा में बड़ा बदलाव संभव है।