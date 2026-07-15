छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग में अजब-गजब पोस्टिंग! नॉन मेडिको को बनाया अपर संचालक, मचा बवाल

मेडिकल टीचर एसोसिएशन की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते डॉक्टर नया यूनियन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ताकि किसी भी नियम विरुद्ध कार्यों का सख्ती से विरोध किया जा सके। वर्तमान में एसोसिएशन का काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। चाहे शासन द्वारा बिना सीजीएमसी में पंजीयन की प्रैक्टिस हो या नॉन मेडिको को अपर संचालक बनाने की बात हो, एसोसिएशन सीन से पूरी तरह गायब है। नए यूनियन में उन डॉक्टरों को शामिल किया जाएगा, जो मुखर होकर शासन के सामने बात रख सके। गलत कार्यों का विरोध कर सके। ऐसे पदाधिकारी नहीं चुने जाएंगे, जो खामोश रहकर गलत कार्यों को देखता रहे।