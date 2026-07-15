नकटी गांव एक बार फिर छावनी में तब्दील, सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग, निकलेगी न्याय पदयात्रा

कांग्रेस नकटी गांव में ही प्रत्येक प्रभावित परिवार को 2,000 वर्गफीट भूमि आवंटित कर पुनर्वास करने और उनके मकान तोड़े जाने से हुए नुकसान के अनुरूप उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग कर रही है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन द्वारा 20 किलोमीटर दूर सेक्टर-30 स्थित हाउसिंग बोर्ड के चौथी मंजिल के फ्लैटों में दिए जा रहे अस्थायी आवास को अस्वीकार किया है। वे वर्तमान में गांव में ही अस्थायी टेंट एवं टीन शेड में रहकर जीवन-यापन कर रहे हैं।